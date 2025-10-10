WWE | Lotta infinita tra Damian Priest e Aleister Black match deciso da una palla di fuoco!

Dopo settimane di minacce, insulti e assalti violenti Damian Priest e Aleister Black sono arrivati alla resa dei conti in quel di Perth. I due si sono affrontati a SmackDown in un last man standing match che dovrebbe aver messo la parola fine alla loro rivalità. Un match sulla carta forse più congeniale a Priest, abituato alla lotta da strada e senza regole, ma anche Aleister Black in passato ha dimostrato di trovarsi bene in match dove tutto è consentito. Una sola regola come sempre in questi match, vince chi riesce a mettere al tappeto per 10 secondi l’avversario. Lotta all’ultimo respiro. Black e Priest sono subito partiti a marce alte con colpi duri e con la kendo stick prima arma usata dall’Archer of Infamy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

