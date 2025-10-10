WWE | Lo ShowDown con la TNA aumenta gli ascolti di NXT ma Nielsen li ridimensiona
Di recente vi abbiamo riportato il cambiamento della modalità per misurare gli ascolti televisivi, un passaggio dal sistema “Panel-Only” al “Big Data+Panel” che fornirebbe ascolti più realistici di tutte le trasmissioni del palinsesto, compresi quelli dei show di Wrestling. A sorpresa dei fan e degli addetti ai lavori il Pro Wrestling è stato influenzato negativamente da questa nuova metodologia di calcolo, infatti se altri sport come il baseball e la NFL hanno visto i loro dati incrementare, a show come Smackdown, NXT e Dynamite è toccata la sorte opposta. Gli ascolti prima e dopo “Big Data+Panel” -NXT, 23 settembre, l’ultima puntata monitorata con il precedente sistema ha registrato 737. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: showdown - aumenta
Il 9 agosto del 1980, Hulk Hogan e Andre the Giant si affrontarono allo Shea Stadium di New York in un grande evento della World Wrestling Federation (oggi nota come WWE) chiamato Showdown at Shea. All'epoca, Hulk Hogan era una star emergente (ave - facebook.com Vai su Facebook
NXT vs. TNA: Risultati NXT Showdown - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di ShowDown, spettacolo della WWE che vedeva le stelle di NXT contro quelle della TNA ... Secondo spaziowrestling.it
WWE: Annunciato il match di apertura di NXT vs. TNA Showdown - TNA Showdown e vi riportiamo in anteprima il match scelto per aprire l'evento ... Lo riporta spaziowrestling.it