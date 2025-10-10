WWE | Dopo oltre 4 mesi riecco Nakamura vecchio stile Il suo ritorno rovinato però dagli MFTs

Shinsuke Nakamura è tornato oggi a SmackDown, in quel di Perth, Australia, a quattro mesi dall’ultimo match combattuto, quando affrontò Andrade, Damian Priest e Cody Rhodes nel primo turno del King of The Ring Tournament. Avevamo lasciato un Nakamura cambiato, non più il King of Strong Style, ma una versione oscura di sé stesso al punto di cambiare non solo il look, ma anche la theme song variata verso uno stile dark. Tutto cancellato in questi mesi d’assenza, con il giapponese che in Australia è tornato alla sua vecchia theme e alla sua gimmick classica per sfidare Sami Zayn che anche nella puntata di SmackDown di oggi ha proposto una Open Challenge. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

