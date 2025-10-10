WWE | Dopo oltre 4 mesi riecco Nakamura vecchio stile Il suo ritorno rovinato però dagli MFTs
Shinsuke Nakamura è tornato oggi a SmackDown, in quel di Perth, Australia, a quattro mesi dall’ultimo match combattuto, quando affrontò Andrade, Damian Priest e Cody Rhodes nel primo turno del King of The Ring Tournament. Avevamo lasciato un Nakamura cambiato, non più il King of Strong Style, ma una versione oscura di sé stesso al punto di cambiare non solo il look, ma anche la theme song variata verso uno stile dark. Tutto cancellato in questi mesi d’assenza, con il giapponese che in Australia è tornato alla sua vecchia theme e alla sua gimmick classica per sfidare Sami Zayn che anche nella puntata di SmackDown di oggi ha proposto una Open Challenge. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: dopo - oltre
Pia Grande, la luce in fondo al tunnel: apre la piscina estiva dopo oltre 700 giorni di lavori
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
I lavoratori brianzoli che dopo l'assunzione riceveranno un premio di oltre 1.700 euro
Dopo oltre quarant’anni, il cantautore americano riporta al centro della scena Nebraska, l’album che più di ogni altro ha rivelato il suo lato intimo e oscuro - facebook.com Vai su Facebook
Tornare oggi in SIMEST dopo oltre sei anni alla sua presidenza è stato un momento di sincera emozione. Un saluto al nuovo Presidente Vittorio De Pedys e i migliori auguri di buon lavoro a lui e a Regina nel segno della continuità tra Farnesina, CDP e SIME - X Vai su X
WWE: Dopo oltre 4 mesi riecco Nakamura vecchio stile. Il suo ritorno rovinato però dagli MFTs - Shinsuke Nakamura è tornato oggi a SmackDown, in quel di Perth, Australia, a quattro mesi dall'ultimo match combattuto, quando affrontò Andrade, Damian Priest e Cody Rhodes nel primo turno del King of ... Scrive zonawrestling.net
Mediobanca: cda concluso dopo oltre 4 ore, attesa nota - "Ci sara' un comunicato", si e' limitato a dire un consigliere lasciando la sede di ... Lo riporta borsaitaliana.it