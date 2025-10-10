WWE Crown Jewel 2025 – Preview

Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti, in questo venerdì 10 di ottobre, alla Preview di un nuovo evento della World Wrestling Entertainment. Siamo alla RAC Arena di Perth, in Australia, e siamo pronti per Crown Jewel, che per la prima volta nella sua storia lascia l’Arabia Saudita e sbarca nella terra dei canguri. Cinque Match in programma e tanta, tanta attesa. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Roman Reigns vs Bronson Reed (wPaul Heyman) in a Street Fight Match La stipulazione ha un senso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

