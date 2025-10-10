WWE Crown Jewel 2025 – Preview
Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti, in questo venerdì 10 di ottobre, alla Preview di un nuovo evento della World Wrestling Entertainment. Siamo alla RAC Arena di Perth, in Australia, e siamo pronti per Crown Jewel, che per la prima volta nella sua storia lascia l’Arabia Saudita e sbarca nella terra dei canguri. Cinque Match in programma e tanta, tanta attesa. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Roman Reigns vs Bronson Reed (wPaul Heyman) in a Street Fight Match La stipulazione ha un senso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: crown - jewel
WWE: Triple H conferma, a Crown Jewel tornano le sfide tra campioni mondiali
WWE: Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth
UFFICIALE: John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel, niente rematch con Brock Lesnar
Sabato 11 ottobre ci sarà il nuovo PLE della WWE, Crown Jewel. Ayr, Tencar e Secco si sono messi in gioco con i loro pronostici: li trovi nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Una grandissima sfida ci attende a #WWECrownJewel. @tiffstrattonwwe e @Steph_Vaquer si affronteranno per il WWE Crown Jewel Title femminile! Scopri la preview http://tinyurl.com/myp2yvp5 Non perderti il Premium Live Event, in diretta l'11 ottobre dall - X Vai su X
WWE Crown Jewel 2025: card, orario d’inizio e dove vederlo in diretta streaming - WWE Crown Jewel 2025, ecco tutte le info in merito al prossimo PLE: l'orario d'inizio, la card completa e dove vederlo in diretta ... Segnala generationsport.it
Il campione della WWE salta il Crown Jewel 2025 per un motivo importante - Becky Lynch non parteciperà a Crown Jewel 2025 per motivi pratici, non a causa di infortuni o di dinamiche narrative. Secondo worldwrestling.it