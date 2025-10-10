WWE | Cresce il malumore interno le priorità politiche di Triple H al centro delle critiche

Il recente rimescolamento creativo dietro le quinte di SmackDown potrebbe nascondere molto più di una semplice reazione negativa dei fan, soprattutto ora che emergono dubbi sulle recenti assenze di Triple H. Secondo l’edizione del Wrestling Observer Newsletter del 10 ottobre, Paul “Triple H” Levesque avrebbe saltato diversi recenti tapings televisivi della WWE. Una persona a lui vicina sostiene che si tratti di assenze programmate e che non abbia mai mancato le riunioni creative, ma altre fonti interne alla WWE iniziano a chiedersi se i suoi interessi esterni stiano influenzando il suo ruolo: “Paul Levesque ha saltato alcuni show ultimamente, e questo ha portato alcuni a dire che le sue priorità politiche (non nel senso di ‘politiche da spogliatoio’, ma di politica americana) stanno iniziando a danneggiare l’azienda” ha riportato Dave Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

