WWE | Carmella e Corey Graves danno il benvenuto al loro secondo figlio

Carmella e Corey Graves sono ufficialmente genitori per la seconda volta: l’ex campionessa femminile della WWE ha annunciato la nascita del loro secondo figlio, Bram Julian Polinsky. La notizia è arrivata su Instagram, dove Carmella ha condiviso una tenera foto insieme a Graves e al loro neonato, accompagnata da un messaggio breve ma carico di emozione: “Bram Julian Polinsky Hai cambiato la mia vita per sempre, piccolo mio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leah Van Dale (@theleahvandale) La coppia aveva già accolto il primo figlio, Dimitri Paul Polinsky, l’8 novembre 2023. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

