WWE | Big E annuncia il ritiro nel podcast di Stephanie McMahon

Oramai dobbiamo arrenderci, Big E ha definitivamente chiuso la sua carriera. Purtroppo l’infortunio al collo subìto più di tre anni fa ne ha completamente minato la carriera. La mia carriera è alle spalle. Ne ha parlato, in modo scherzoso ma chiaro, nel podcast What’s Your Story? With Stephanie McMahon di Stephanie McMahon. Dove, quando è stato chiamato a parlare, ha esordito con: “Fra tutte le persone che hai avuto mi chiedo: ‘Perché proprio io?’ La mia carriera è per così dire, alle spalle. Sono una persona riconoscente, penso di aver avuto una bella carriera e ne sono orgoglioso, ma tu hai avuto John Cena, Levvy Dunne, alcuni tra i nomi più grandi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Big E annuncia il ritiro nel podcast di Stephanie McMahon

