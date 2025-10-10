Kylie Rae ha annunciato oggi la fine della sua esperienza con il programma WWE ID, confermando che il suo contratto non verrà rinnovato dalla compagnia. La prima (e fino ad ora unica) WWE ID Women’s Champion ha condiviso la notizia sui social media, chiudendo un capitolo significativo della sua carriera. Ricordiamo che la wrestler aveva annunciato qualche giorno fa la sua gravidanza. L’annuncio su Twitter e la dichiarazione di Kylie Rae. La notizia è arrivata nella stessa giornata in cui anche Zayda Steel, altra wrestler della WWE ID, ha rivelato che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Anche l’ex campionessa Kylie Rae lascia il programma WWE ID