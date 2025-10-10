WWE | Alcune superstars tra cui Sheamus e Drew McIntyre rivorrebbero la loro vecchia theme song

La WWE e i Def Rebel collaborano ormai da sei anni nella creazione delle theme songs dei wrestlers. Nonostante alcune siano ormai dei classici, come quella di Roman Reigns e Jey Uso, la maggior parte ha attirato molte critiche da parte dei fan. Ad alimentare ancora di più la polemica sono gli stessi wrestler, alcuni notoriamente insoddisfatti della propria musica d’entrata. E, il fatto che per SmackDown a Perth, Australia, a Shinsuke Nakamura e agli Street Profits sia stata rimessa la loro vecchia theme song dei CFO$, non fa altro che aumentare questa controversia. We want our theme back. Wrestlevotes riporta da poco su X, che un numero alto di superstars, tra cui Sheamus e Drew McIntyre, hanno richiesto un cambio alla loro theme song, già da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

