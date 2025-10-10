Wuhan Paolini a valanga su Swiatek vola in semifinale | le Finals si avvicinano

Jasmine Paolini ha firmato una partita dagli standard altissimi come quelle che solo lei potrebbe fare. In semifinale nel Wta 1000 di Wuhan, l’azzurra passa il turno battendo l’ex numero 1 al mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 5 minuti di gioco. Insomma, un ultimo atto sul cemento cinese . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wuhan, Paolini a valanga su Swiatek, vola in semifinale: le Finals si avvicinano

Jasmine Paolini ha battuto Iga Swiatek e si è qualificata per le semifinali del WTA 1000 di Wuhan - La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto Iga Swiatek, numero 2 al mondo, nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, qualificandosi per le semifinali. Da ilpost.it

WTA Wuhan, la migliore Paolini di sempre: domina Swiatek e vola in semifinale - WTA | Jasmine gioca la partita più spettacolare della carriera e annichilisce Iga Swiatek in un'ora di gioco, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle Finals di Riyad: adesso affr ... Lo riporta ubitennis.com