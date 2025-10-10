Wuhan Open 2025 Paolini in semifinale | quando orario dove vederla e contro chi

Jasmine Paolini vede sempre più vicine le Wta Finals di Riyad. Grazie al primo successo in carriera contro Iga Swiatek, la 29enne azzurra si è qualificata per le semifinali del Wuhan Open, ultimo torneo 1000 della stagione di tennis femminile. Allunga così nel ranking su Elena Rybakina (eliminata invece da Aryna Sabalenka), consolidando il suo ottavo posto nella Race. Adesso qualche ora di riposo prima di tornare in campo, sabato 11 ottobre alle ore 11, e affrontare la statunitense Coco Gauff. Sarà il sesto confronto diretto, con Paolini in vantaggio 3-2 grazie alle tre vittorie consecutive ottenute nel 2025 a Stoccarda, Cincinnati e soprattutto Roma per la finale degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wuhan Open 2025, Paolini in semifinale: quando, orario, dove vederla e contro chi

