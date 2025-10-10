Wuhan Open 2025 il montepremi | quanto vincono le giocatrici
Si avvicina il giorno della finale per il Wuhan Open 2025, ultimo torneo 1000 della stagione di tennis femminile. In palio, oltre al trofeo e al titolo di campionessa, punti importanti per la corsa alle Finals di Riyad, in programma in Arabia Saudita la prima settimana di novembre. In cerca di un posto anche l’azzurra Jasmine Paolini, protagonista di un’accesa sfida con la kazaka Elena Rybakina: divise da una manciata di punti, le due rivali si stanno giocando l’ultimo piazzamento utile per accedere al torneo che vedrà in campo le migliori otto atlete della stagione. Oltre ai punti e alla coppa, è previsto anche un ricco montepremi suddiviso tra i tabelloni del singolare e del doppio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
