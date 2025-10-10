Wuhan impresa Paolini | travolge Swiatek e vola in semifinale

La tennista azzurra supera per la prima volta la numero 2 del mondo con un netto 6-1 6-2. Ora sfiderà Coco Gauff per un posto in finale. Nei precedenti Jasmine conduce 3-2. Jasmine Paolini continua a scrivere pagine memorabili della sua stagione. La toscana, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha centrato la semifinale del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo WTA 1000 dell’anno, battendo con autorità la polacca Iga Swiatek. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it