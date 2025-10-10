Wuhan impresa Paolini | travolge Swiatek e vola in semifinale
La tennista azzurra supera per la prima volta la numero 2 del mondo con un netto 6-1 6-2. Ora sfiderà Coco Gauff per un posto in finale. Nei precedenti Jasmine conduce 3-2. Jasmine Paolini continua a scrivere pagine memorabili della sua stagione. La toscana, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha centrato la semifinale del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo WTA 1000 dell’anno, battendo con autorità la polacca Iga Swiatek. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: wuhan - impresa
LIVE Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: serve um’impresa per sfatare il tabù polacco
Paolini stellare, che impresa a Wuhan: domina Swiatek, va in semifinale e prenota le Finals
Per 2 set a 1 la cinese Zhang ha battuto l'atleta azzurra. Dopo un primo set difficile recupera ma non riesce nell'impresa Tennis - Paolini si ferma ai quarti nel 1000 di Wuhan. Si ferma ai quarti la cavalcata di Jasmine Paolini nel WTA 100 di Wuhan, esce sconfit - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Paolini travolge Swiatek, è in semifinale a Wuhan - L'azzurra ha difeso così il posto nelle Wta Finals dall'assalto della statunitense Jessica Pegula, anche lei in semifinale a Wuhan, che la tallona nella classifica per l'accesso al prestigioso torneo ... Riporta ansa.it
Paolini stellare, che impresa a Wuhan: domina Swiatek, va in semifinale e prenota le Finals - Ad attenderla adesso c'è Gauff per un posto in finale ... Si legge su msn.com