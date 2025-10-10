WTA Wuhan 2025 Sabalenka e Pegula staccano il pass per le semifinali Gauff sfiderà Paolini
Il torneo WTA di Wuhan torna in campo per i match dei quarti di finale, quattro sfide da giocare a tutta per stabilire il quadro delle semifinaliste e capire chi potrà continuare la sua corsa verso il titolo. Nella parte alta del tabellone Aryna Sabalenka affronterà Jessica Pegula, mentre nella parte bassa sarà Coco Gauff a sfidare Jasmine Paolini. In apertura di giornata Jessica Pegula rimonta la ceca Katerina Siniakova 2-6 6-0 6-3 in un’ora e quaranta minuti. La statunitense, dopo aver perso nettamente la prima frazione, travolge l’avversaria nella seconda partita con un devastante parziale di ventiquattro punti a sette. 🔗 Leggi su Oasport.it
La numero 1 del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, si qualifica per le semifinali del torneo 1000 a Wuhan, dove domani affronterà l'americana Jessica Pegula (n. 6). #ANSA - X Vai su X
