Wta Wuhan 2025 oggi Paolini – Swiatek ai quarti – La diretta

Al tornero Wta di Wuhan 2025 oggi, venerdì 10 ottobre, l’azzurra Jasmine Paolini affronta alle 13 (ora italiana) la polacca numero 2 del ranking per un posto in semifinale. Ieri la toscana si è aggiudicata il match contro Clara Tauson a seguito del ritiro della tennista danese. Paolini-Swiatek Inizio diretta: 101025 12:50 Fine diretta: 101025 14:00 12:27 101025 Cresce l'attesa al campo centrale di Wuhan Il pubblico inizia ad affollare gli spalti dell’impianto sportivo cinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wta Wuhan 2025, oggi Paolini – Swiatek ai quarti – La diretta

Aryna Sabalenka fa il regalo a Jasmine Paolini! Rybakina fuori a Wuhan, azzurra in buona posizione per le Finals - Nel secondo dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Wuhan, in Cina, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna ... Da oasport.it

La scelta intelligente di Errani/Paolini: il forfait a Wuhan non ha conseguenze per la classifica WTA Race di doppio - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dato forfait nel torneo di doppio di Wuhan, e se da una parte la scelta non avrà effetti per la Race WTA, dall'altro ... Si legge su oasport.it