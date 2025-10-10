WindTre nasce Reload Forever | la protezione per lo smartphone che accompagna il cliente

ROMA – WindTre e bolttech presentano Reload Forever, il nuovo servizio dedicato a chi possiede già uno smartphone e desidera la massima protezione, con la libertà di sostituire o riparare il proprio dispositivo in modo semplice e veloce. Reload Forever, disponibile per tutti i clienti WINDTRE, garantisce una protezione continua del proprio smartphone. Il servizio offre sostituzioni del dispositivo e riparazioni con ricambi originali, assicurando riparazioni affidabili e di alta qualità. Inoltre, il primo mese è senza vincoli per garantire ai clienti la flessibilità di provare il servizio prima di impegnarsi ad acquistarlo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

