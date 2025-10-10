WiFi 2.4 GHz o 5 GHz | Quale Scegliere per Casa e Gaming?
La scelta tra la banda WiFi 2.4 GHz e 5 GHz è fondamentale per chi cerca una connessione stabile e veloce, sia per guardare film in streaming, giocare online o gestire dispositivi come lampadine smart. Ogni banda ha caratteristiche uniche, adatte a situazioni diverse. La 2.4 GHz è come un’autostrada ampia ma affollata: copre grandi distanze, ma può essere rallentata da interferenze. La 5 GHz, invece, è una corsia veloce: più rapida, ma con un raggio più limitato. Con l’aumento di dispositivi connessi, capire quale banda usare evita problemi come buffering o lag. LEGGI ANCHE: Meglio una rete Wifi o cavi Ethernet? qual è più veloce? Come Funzionano le Bande WiFi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
