Wicked - Parte 2 le prevendite negli USA battono Superman e I Fantastici 4
In Italia potrà non essere un fenomeno, ma l'adattamento del celebre musical sta già facendo registrare numeri colossali negli USA. Wicked - Parte 2 sarà nelle nostre sale dal 19 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: wicked - parte
Wicked – Parte 2 | Il poster del film al cinema da novembre
Wicked parte 2: il poster ufficiale svelato
Wicked – Parte 2: ecco il nuovo Poster Ufficiale
#POSTER | Un nuovo poster alternativo di #Wicked - Parte 2 #cinema #film #movie #wickedforgood #wickedpart2 #musical #arianagrande #cynthiaerivo #music #popstar #hollywood - facebook.com Vai su Facebook
Un'amicizia che non supereremo mai Wicked - Parte 2, dal 19 novembre al cinema. #WickedIlFilm - X Vai su X
Wicked parte 2, tutto quello che sappiamo finora - Scopri tutto su Wicked: For Good (Parte 2): data di uscita, cast completo con Cynthia Erivo e Ariana Grande, trama ufficiale e trailer ... Come scrive ciakgeneration.it
Wicked: Parte 2 ha un titolo ufficiale, confermata la data di uscita nelle sale - Chu si intitola Wicked: For Good e debutterà nelle sale statunitensi il 21 novembre 2025, lo stesso periodo scelto per la prima parte. movieplayer.it scrive