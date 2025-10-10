Wi-Fi 8 | l’affidabilità al centro della nuova generazione di connettività wireless

Pantareinews.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 Ottobre 2025 – Da sempre l’evoluzione del Wi-Fi è stata raccontata soprattutto attraverso la velocità. Ogni nuovo standard prometteva throughput più elevati e latenze ridotte, portando la connettività domestica e aziendale a livelli sempre più vicini a quelli delle reti cablate. Con il Wi-Fi 7 abbiamo assistito a un salto notevole, con prestazioni multi-gigabit e latenze sotto i dieci millisecondi. Ma il futuro non guarda più soltanto ai picchi di performance: con il Wi-Fi 8, la parola chiave diventa “affidabilità”. Va chiarito subito un punto fondamentale, quello riguardante le tempistiche con cui potremo sfruttarlo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

wi fi 8 l8217affidabilit224 al centro della nuova generazione di connettivit224 wireless

© Pantareinews.com - Wi-Fi 8: l’affidabilità al centro della nuova generazione di connettività wireless

In questa notizia si parla di: affidabilit - centro

wi fi 8 l8217affidabilit224Wi-Fi 8: prepariamoci al nuovo standard - Fi 8, il nuovo standard che vedremo all’opera nel 2027 e che punterà tutto sull’affidabilità ... Come scrive toptrade.it

WiFi 8 non sarà più veloce ma più affidabile: ecco quando arriverà - Fi 7 rappresenta un salto in avanti notevole in termini di velocità di trasmissione e stabilità rispetto a Wi- Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Wi Fi 8 L8217affidabilit224