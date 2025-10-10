Milano, 8 Ottobre 2025 – Da sempre l’evoluzione del Wi-Fi è stata raccontata soprattutto attraverso la velocità. Ogni nuovo standard prometteva throughput più elevati e latenze ridotte, portando la connettività domestica e aziendale a livelli sempre più vicini a quelli delle reti cablate. Con il Wi-Fi 7 abbiamo assistito a un salto notevole, con prestazioni multi-gigabit e latenze sotto i dieci millisecondi. Ma il futuro non guarda più soltanto ai picchi di performance: con il Wi-Fi 8, la parola chiave diventa “affidabilità”. Va chiarito subito un punto fondamentale, quello riguardante le tempistiche con cui potremo sfruttarlo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Wi-Fi 8: l’affidabilità al centro della nuova generazione di connettività wireless