WhatsApp svolta epocale! Arriva la Modalità Incognito | a cosa serve e come attivarla

Negli ultimi mesi, WhatsApp, di proprietà di Meta, ha intensificato il suo impegno nell’integrazione dell’ intelligenza artificiale (IA) all’interno dei suoi servizi di messaggistica. Questa mossa strategica, volta a posizionare WhatsApp all’avanguardia nell’era dell’IA conversazionale, ha portato all’introduzione di Meta AI direttamente nelle chat degli utenti. L’integrazione, tuttavia, non è avvenuta con unanime consenso o attraverso un opt-in esplicito. Molti utenti si sono ritrovati l’assistente virtuale integrato nella loro interfaccia senza un previo avviso o una richiesta di autorizzazione, generando preoccupazioni significative riguardo la privacy e l’impossibilità di disinstallare l’IA. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

