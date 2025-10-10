Welfare incontro tra associazioni | Rilanciamo le idee per la città

Il welfare è un tema cruciale per lo sviluppo del territorio. Non solo comunale, ma anche metropolitano. Per questo abbiamo invitato tutto il terzo settore della città, per rilanciare idee per Bologna". Filippo Diaco, consigliere comunale di ‘Anche tu Conti’, ex presidente delle Acli provinciali di Bologna, annuncia che del tema se ne parlerà domani, dalle 9 alle 12.30 a Filla, al Parco della Montagnola, in un evento che coinvolgerà diversi esponenti politici della città, di area centrista. Presenti, infatti, oltre allo stesso Diaco, il senatore di Azione, Marco Lombardo (che introdurrà i lavori), Stefano Mazzetti (Italia Viva), capo di Gabinetto della Città metropolitana e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli provinciali di Bologna che chiuderà i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Welfare, incontro tra associazioni: "Rilanciamo le idee per la città"

