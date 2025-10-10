Weekend di sole e alta pressione ma con piogge locali su Sardegna e Sicilia
Roma - Un promontorio anticiclonico protegge gran parte dell’Italia, ma una perturbazione mediterranea porterà instabilità su alcune aree insulari con piovaschi isolati e nebbie mattutine. Il fine settimana sarà dominato da un robusto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte della Penisola. Tuttavia, un’area di bassa pressione mediterranea in movimento dalla Spagna verso est raggiungerà i settori occidentali italiani, portando qualche disturbo atmosferico, in particolare su Sardegna e Sicilia. La circolazione depressionaria, attualmente attiva sulla Spagna, si avvicinerà al bacino centrale del Mediterraneo nelle prossime 24-48 ore, lambendo la Sardegna con nuvolosità più compatta e fenomeni localizzati, mentre sulla Sicilia gli effetti saranno marginali e limitati a deboli piovaschi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
