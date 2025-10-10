Weekend a Roma | gli eventi da non perdere l’11 e 12 ottobre 2025

Dalle auto d’epoca ai droni luminosi, dalle birre artigianali al cioccolato: il weekend dell’ 11 e 12 ottobre 2025 porta nella Capitale un mix di eventi tra cultura, gusto e spettacolo. Ecco i principali appuntamenti da non perdere. Millennium Expo – Mostra-scambio di auto e moto d’epoca L’ Ippodromo Capannelle torna ad accogliere il Millennium Expo, la più grande manifestazione del Centro-Sud dedicata a auto, moto e ricambi d’epoca. Per due giorni — sabato 11 e domenica 12 ottobre — club e collezionisti si ritroveranno in un grande parco con aree coperte e scoperte, tra veicoli storici, ricambi, accessori, modellismo e memorabilia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

