Weah è già diventato imprescindibile per il Marsiglia | l’ex Juve si è conquistato subito il posto Dagli elogi di De Zerbi a quei numeri importanti

Weah è già diventato imprescindibile per il Marsiglia: tutti i dettagli sull’ex esterno bianconero che ha conquistato De Zerbi. La domanda inizia a serpeggiare tra i tifosi bianconeri: cedere Timothy Weah è stata la scelta giusta? L’esterno americano, passato in estate dalla Juventus all’ Olympique Marsiglia, sta vivendo un avvio di stagione da protagonista in Francia, mettendo in mostra una duttilità e una crescita che a Torino si erano viste solo a sprazzi. Dopo due stagioni in bianconero, Weah è tornato in Ligue 1 in prestito con obbligo di riscatto. Sotto la guida del tecnico italiano Roberto De Zerbi, sta trovando la sua dimensione ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
