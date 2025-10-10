Waterpolo Preview | Super Saturday di A1 donne con Rapallo-Ekipe e PN Trieste-Sis Roma
Il campionato di serie A1 maschile torna in campo per la seconda giornata del girone di andata. La Pro Recco, dopo aver perso di misura la Supercoppa europea, riceve, nel big match, la Pallanuoto Trieste. Altre sfide di sicuro interesse si giocano a Napoli, teatro di CN Posillipo-AN Brescia, e a Bologna con De Akker-Rari Nantes Savona. Ad attirare però l’attenzione degli appassionati è sicuramente il Super Saturday della serie A1 femminile. Il calendario si diverte a mettere faccia a faccia le quattro autorevoli candidate alla conquista delle prime posizioni. Teresa Frassinetti, ex vicepresidente federale e argento olimpico a Rio 2016, presenta per noi le sfide Rapallo Pallanuoto-Ekipé Orizzonte e Pallanuoto Trieste-Sis Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
