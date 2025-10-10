Wang Yi a Roma è stato un test di pragmatismo per l’Italia Il bilancio della visita

La visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in Italia si è chiusa nel segno del pragmatismo. Il capo della diplomazia di Pechino — ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella e a Villa Madama da Antonio Tajani — ha voluto dare continuità al dialogo bilaterale dopo l’uscita dell’Italia dalla Belt and Road Initiative, in un momento in cui Pechino cerca di non perdere contatto con l’Europa. È il quarto viaggio europeo del ministro dall’inizio dell’anno, un segnale chiaro della volontà cinese di restare dentro al gioco, nonostante il de-risking promosso da Bruxelles e Washington. A Roma, Wang Yi ha presieduto con Tajani la XII edizione del Comitato Governativo Italia-Cina, incaricato di attuare il Piano d’Azione 2024-2027 firmato lo scorso anno da Giorgia Meloni e Li Qiang. 🔗 Leggi su Formiche.net

