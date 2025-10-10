Wang Yi a Roma è stato un test di pragmatismo per l’Italia Il bilancio della visita
La visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in Italia si è chiusa nel segno del pragmatismo. Il capo della diplomazia di Pechino — ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella e a Villa Madama da Antonio Tajani — ha voluto dare continuità al dialogo bilaterale dopo l’uscita dell’Italia dalla Belt and Road Initiative, in un momento in cui Pechino cerca di non perdere contatto con l’Europa. È il quarto viaggio europeo del ministro dall’inizio dell’anno, un segnale chiaro della volontà cinese di restare dentro al gioco, nonostante il de-risking promosso da Bruxelles e Washington. A Roma, Wang Yi ha presieduto con Tajani la XII edizione del Comitato Governativo Italia-Cina, incaricato di attuare il Piano d’Azione 2024-2027 firmato lo scorso anno da Giorgia Meloni e Li Qiang. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: wang - roma
Wang Yi in Italia. Roma e il nuovo bilanciamento con Pechino
Arriva a Roma Wang Yi e l’ambiguità europea su Pechino riaffiora tutta insieme
Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma
Da Roma, dove si è appena conclusa la 12° riunione del Comitato Governativo Cina-Italia, il ministro cinese Wang Yi ha celebrato una partnership sempre più solida e dinamica. - X Vai su X
Da Roma, dove si è appena conclusa la 12° riunione del Comitato Governativo Cina-Italia, il ministro cinese Wang Yi ha celebrato una partnership sempre più solida e dinamica. Dal Parco industriale di Lingang al satellite “Zhangheng 1-02”, dall’accor - facebook.com Vai su Facebook
Wang Yi a Roma è stato un test (di pragmatismo) per l’Italia. Il bilancio della visita - La visita di Wang Yi in Italia segna il tentativo di Pechino di rilanciare il dialogo con Roma dopo l’uscita dalla Belt and Road Initiative ... formiche.net scrive
Italia: Mattarella incontra ministro cinese Esteri Wang Yi a Roma - Il presidente italiano Sergio Mattarella incontra il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del ... Da romadailynews.it