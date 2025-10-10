Wall Street chiude con peggior calo da aprile DJ -1,9% Nasdaq -3,56%

Roma, 10 ott. (askanews) – Chiusura in pesante ribasso a Wall Street, una caduta innescata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi “massicci” sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici. A fine contrattazioni il Dow Jones segna un meno 1,90%, l’S&P 500 lascia sul terreno il 2,71% mentre il Nasdaq ha accusato un tonfo del 3,56%. In lieve calo il dollaro, con l’euro che risale a 1,1612 sul biglietto verde. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

