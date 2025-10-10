voto disgiunto in toscana cosa significa la guida alle urne per le elezioni regionali 2025

Firenze, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 e lunedì 13 ottobre gli elettori toscani andranno alle urne per il rinnovo della giunta regionale. A contendersi il ruolo di presidente ci sono il governatore uscente, Eugenio Giani (sostenuto dal campo largo di centrosinistra), Alessandro Tomasi (sostenuto dal centrodestra) e l’esponente della sinistra radicale Antonella Bundu. Non tutti sanno però che sulla scheda elettorale è possibile effettuare anche il cosiddetto voto disgiunto, cioè esprimere una preferenza per il candidato e per una lista ad esso non collegata. Ampliamento di orario per l’ufficio elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

