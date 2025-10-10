Vomero ennesimo incidente tra auto e scooter | Serve un intervento urgente a via Merliani

All’incrocio tra via De Mura e via Merliani incidenti ogni settimana. Borrelli: “Scarsa visibilità, si intervenga prima di una tragedia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

vomero ennesimo incidente autoVomero, ennesimo incidente tra auto e scooter: “Serve un intervento urgente a via Merliani” - Ancora un incidente tra un’auto e uno scooter all’incrocio tra via De Mura e via Giovanni Merliani, nel cuore del Vomero. fanpage.it scrive

Tragedia sfiorata al Vomero, camion impazzito sbanda e distrugge 10 auto dopo lo schianto - Il camion, presumibilmente per un guasto ai freni, ha sbandato e, dopo aver distrutto almeno 10 auto durante la folle discesa, ... Si legge su internapoli.it

