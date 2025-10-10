Volontario della parrocchia investito | è grave

Grave incidente stradale ieri sera 9 ottobre alle 18,30 a Villanova di Camposampiero. Un uomo di 79 anni residente in paese, è stato investito da una Jeep all'incrocio tra via Roma e via Mussolini. L'impatto è avvenuto proprio davanti all'oratorio della Beata Vergine del Rosario dove la vittima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it