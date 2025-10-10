Volontariato e lavoro non bastano | la semilibertà si guadagna risarcendo le vittime

Perugiatoday.it | 10 ott 2025

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della semilibertà per un 59enne di Taranto, detenuto a Spoleto, dove sconta l'ergastolo per reati di mafia, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia dello scorso ottobre.I giudici hanno ritenuto che nonostante il positivo comportamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

