Volontariato al Laghetto dell’Eur al via Percorsi di Protezione civile
Roma, 10 ottobre 2025 – È iniziata oggi, e proseguirà fino a domenica 12 ottobre, l'iniziativa "Percorsi di Protezione civile" al Laghetto dell'Eur. L'evento, inserito nella settimana nazionale della Protezione civile, rappresenta un'occasione per far conoscere il volontariato in tutte le sue componenti: dall'antincendio alle attività nautiche, dal primo soccorso alle attività di emergenza. L'obiettivo è avvicinare soprattutto i giovani al mondo del volontariato. Nel fine settimana sono previste visite e incontri dedicati alle scuole, con attività e iniziative pensate per i più piccoli. "Questo evento di tre giorni conferma la nostra volontà di favorire l'integrazione dei giovani nel volontariato, in modo da consentire un futuro stabile e una prospettiva solida.
