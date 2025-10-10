Volontari a letto per 21 giorni per capire la vita nello spazio

Come reagisce il corpo umano all’assenza di gravità o a lunghi periodi di inattività? È a questa domanda che prova a rispondere lo studio “bed rest” – letteralmente “riposo a letto” – promosso dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) con la partecipazione dell’Università di Udine. L’obiettivo è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

