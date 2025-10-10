Volley Monica De Gennaro saluta la Nazionale | Una storia incredibile finisce qui

Il libero campano lascia l’azzurro dopo quasi vent’anni di carriera in nazionale, coronata da trionfi storici come l’oro olimpico di Parigi 2024 e il Mondiale 2025. “Ora è giusto lasciare spazio ai nuovi talenti”. Monica De Gennaro dice addio alla maglia azzurra. La storica libero della Nazionale femminile di volley ha annunciato ufficialmente la fine della sua avventura con l’Italia, chiudendo una carriera che l’ha consacrata come una delle più grandi interpreti del ruolo a livello mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

