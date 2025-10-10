Volley Club B1 femminile Elettromeccanica Angelini al via | domenica in casa con Lupoli al palleggio
Finalmente si riparte: l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo per il primo impegno stagionale dell’undicesimo anno consecutivo in serie B1 e lo farà ospitando al Carisport, domenica 12 ottobre, OSGB Campagnola Emilia, squadra ambiziosa che schiera anche l’ex Frangipane, fischio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: volley - club
In Appennino anche il Club Italia di volley
Per i ragazzi del Volley club Sant'Egidio un'esperienza alla Summer Cup in Portogallo
Volley Club, nuove sfide. Pasini, astro nascente
Tanti auguri Diego! #wearevolleyclubcesena #WEAREONE #trasmettiamopassione #VCCromagnolo #pallavolomaschile - facebook.com Vai su Facebook
Volley Club Frascati, Cortella e i gruppi giovanili femminili: “Hanno qualità e possono crescere” https://ift.tt/pi7Wfhb - X Vai su X
Volley B1 femminile, subito bagarre al Villa Romiti: inizia contro Ravenna la stagione della Life365.eu - 30 ospita l’Olimpia Teodora Ravenna per un derby che aggiunge ulteriore pepe alla prima di campionato. Lo riporta today.it
Mondovì Volley apre la sua stagione di B1 ospitando la compagine sarda di Palau - Il capitano Anna Aliberti: "L'emozione si fa sentire, mi auguro che il pubblico sia al nostro fianco" ... Segnala cuneodice.it