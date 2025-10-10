Volley A1 femminile seconda giornata | Milano e Chieri è già big match

Dopo una prima giornata che ha offerto indicazioni preziose e un livello di gioco già molto alto, la Serie A1 femminile torna nel weekend con la seconda giornata, distribuita tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. Il primo turno ha confermato le ambizioni delle grandi: Milano, Novara, Scandicci e Chieri hanno cominciato con vittorie convincenti e sono già in vetta alla classifica con tre punti. Alle loro spalle, Conegliano e Vallefoglia hanno vinto al tie-break mostrando però margini di crescita, mentre Busto Arsizio, Perugia e Macerata hanno sfiorato l’impresa senza raccogliere punti pieni. Il campionato, dunque, promette equilibrio e spettacolo, con diversi scontri diretti già alla seconda giornata Il weekend si apre sabato sera (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

