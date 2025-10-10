Volley A1 femminile Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini MC Restauri Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Vigilia di seconda giornata di Serie A1 Femminile e subito un test di altissimo livello per la Bartoccini MC Restauri Perugia, attesa sul campo della Savino Del Bene Scandicci nella serata di sabato 11 ottobre (fischio d’inizio alle 20.30 e diretta tv su Rai Sport). Dopo l’esordio casalingo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: volley - femminile

