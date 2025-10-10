Vola anche l’aeroporto | un settembre mai visto
E con il turismo, "vola" anche lo scalo aeroportuale dell’Umbria. Quello appena concluso rappresenta, infatti, il mese di settembre più trafficato nella storia dell’aeroporto internazionale di Perugia "San Francesco d’Assisi", superando il precedente record del 2023, quando i passeggeri furono 63.189. Nel mese di settembre 2025 sono stati 74.757 i passeggeri transitati presso lo scalo, con una crescita del +20 per cento rispetto ai 62.532 registrati nello stesso mese del 2024. A fronte di 718 movimenti aerei (+2% rispetto ai 706mila del 2024), il traffico passeggeri è aumentato di 20 punti percentuali, "grazie alle ottime performance di riempimento registrate su tutte le rotte del network", sottolinea l’aeroporto in una sua nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it
