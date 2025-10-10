Vlahovic-Maignan ok lo scambio è giusto | hanno già detto di sì

Il bomber serbo e l’estremo difensore francese potrebbero giocare a maglie invertite nel mercato di gennaio, ecco come In pausa nazionali, è il momento dei primi bilanci stagionali e del ritorno delle prime voci di mercato, con vista su gennaio, anche se ancora lontano. E il futuro di diversi giocatori da definire, come i futuri parametri zero. In particolar modo, Vlahovic e Maignan, che appaiono entrambi lontanissimi dal rinnovo. Ebbene, per il centravanti e per il portiere, prende corpo l’idea di un clamoroso scambio tra Juve e Milan, come emerso dal sondaggio indetto da Calciomercato.it. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic-Maignan, ok lo scambio è giusto: hanno già detto di sì

Allegri: «Mai chiesto Vlahovic. La difesa? Abbiamo subito anche col Bari solo che Maignan fece due parate importanti»

Vlahovic-Maignan, ok lo scambio è giusto: hanno già detto di sì - Operazione clamorosa tra Juventus e Milan, l'eventualità di un cambio di maglia tra attaccante e portiere prende corpo ... Come scrive calciomercato.it

Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio - Vlahovic ha iniziato alla grande – 2 gol nelle prime due giornate – quella che sarà la sua ultima stagione con la maglia della Juventus. Riporta calciomercato.it