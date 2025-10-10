Vlahovic Juve l’attaccante verso l’addio | ingaggio troppo alto e scenari già scritti per l’estate

Calcionews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juve, bianconeri al bivio: ostacolo ingaggio e ipotesi di addio a fine stagione. Tutti gli aggiornamenti di mercato Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e miglior realizzatore della Juventus, campeggia in cima alla lista dei giocatori in scadenza nel 2026. La sua situazione contrattuale rappresenta un vero e proprio paradosso: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic juve l8217attaccante verso l8217addio ingaggio troppo alto e scenari gi224 scritti per l8217estate

© Calcionews24.com - Vlahovic Juve, l’attaccante verso l’addio: ingaggio troppo alto e scenari già scritti per l’estate

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

vlahovic juve l8217attaccante versoVlahovic Juve, l’attaccante verso l’addio: ingaggio troppo alto e scenari già scritti per l’estate - Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e miglior realizzatore della Juventus, campeggia in cima alla lista dei giocatori in scadenza nel 2026. Da calcionews24.com

vlahovic juve l8217attaccante versoVlahovic verso la titolarità in Juve Milan: incrocio del destino con Allegri, da forte desiderio estivo al possibile scherzetto allo Stadium…L’analisi sul numero 9 - Vlahovic può giocare titolare in Juve Milan: ci sarà un incrocio del destino all’Allianz Stadium con Massimiliano Allegri. Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juve L8217attaccante Verso