Vlahovic Juve il futuro del serbo appare segnato? Ostacolo insormontabile e scenario delineato per giugno Tutte le ipotesi per il futuro della punta

Vlahovic Juve, nonostante i gol e l’ottimo rendimento di inizio stagione il futuro del serbo appare segnato: addio a parametro zero. Il suo nome è il più pesante sulla lista dei giocatori in scadenza nel 2026 ed è il simbolo di un paradosso tutto juventino. Dusan Vlahovic, il miglior marcatore della squadra, si avvia verso un addio a parametro zero che appare ormai inevitabile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del bomber serbo è lontano da Torino, una separazione annunciata che chiuderà un ciclo tanto oneroso quanto complesso per il calciomercato della Juventus. Il cuore del problema risiede nel suo contratto, firmato nel gennaio 2022. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

