Vladimir Putin è alla ricerca dell’immortalità e sua figlia lo sta aiutando

Metropolitanmagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che Vladimir Putin, settantatré anni, sia in qualche modo ossessionato dall’idea di vivere in eterno, lo avevamo intuito quando, lo scorso 3 settembre, a Pechino, un microfono lasciato aperto per errore aveva permesso a tutto il mondo di ascoltare una conversazione tra lui e il presidente cinese Xi Jinping. I due avevano condiviso le proprie opinioni in meritò all’età media in continua crescita, e il capo del Cremlino aveva osservato: «Gli organi umani possono essere trapiantati in permanenza, al punto che le persone possono ringiovanire e perfino diventare immortali». Su richiesta della Cina, quel dialogo era poi stato censurato e fatto sparire dal web. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

vladimir putin 232 alla ricerca dell8217immortalit224 e sua figlia lo sta aiutando

© Metropolitanmagazine.it - Vladimir Putin è alla ricerca dell’immortalità (e sua figlia lo sta aiutando)

In questa notizia si parla di: vladimir - putin

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Vertice Donald Trump-Vladimir Putin trasmesso in prime time: la grande attenzione dell’informazione Mediaset premiata dagli ascolti

Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?

vladimir putin 232 ricercaPutin e la corsa all’immortalità: boom di ricerche in Russia (e tutti i fondi alla figlia dello zar: l'endocrinologa Maria Vorontsova) - Nella Russia di Vladimir Putin l’immortalità &#232; un tema, ma soprattutto è un a ffare di famiglia. Da msn.com

Erdogan a Putin, pronti a ricerca soluzione pacifica - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato al presidente russo Vladimir Putin che la Turchia &#232; pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ucraino: lo ha reso ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vladimir Putin 232 Ricerca