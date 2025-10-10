Vladimir Putin è alla ricerca dell’immortalità e sua figlia lo sta aiutando
Che Vladimir Putin, settantatré anni, sia in qualche modo ossessionato dall’idea di vivere in eterno, lo avevamo intuito quando, lo scorso 3 settembre, a Pechino, un microfono lasciato aperto per errore aveva permesso a tutto il mondo di ascoltare una conversazione tra lui e il presidente cinese Xi Jinping. I due avevano condiviso le proprie opinioni in meritò all’età media in continua crescita, e il capo del Cremlino aveva osservato: «Gli organi umani possono essere trapiantati in permanenza, al punto che le persone possono ringiovanire e perfino diventare immortali». Su richiesta della Cina, quel dialogo era poi stato censurato e fatto sparire dal web. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
