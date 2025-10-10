Viviani dice addio alla carriera | La bici mi ha dato tanto è stato un viaggio incredibile

Una carriera straordinaria quella di Elia Viviani. Uno degli Azzurri simbolo del ciclismo olimpico e mondiale ha detto addio alla sua avventura nello sport agonistico. Lo ha comunicato nella giornata di oggi, attraverso le sue pagine personali social. Una bacheca strapiena di successi per l’atleta tricolore, con il ricordo indelebile di Tokyo 2020 quando fu portabandiera, insieme a Jessica Rossi. E’ stato campione olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e poi bronzo a cinque cerchi a Tokyo 2020. Agli ultimi Giochi di Parigi ha messo al collo l’argento nella Madison con Simone Consonni. Per 10 volte è salito sul podio iridato (2 ori, 3 argenti e 5 bronzi) e ha partecipato a dieci edizioni degli Europei (16 ori, 3 argenti e 5 bronzi). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it