Viviani annuncia il ritiro | ultima corsa su strada il Giro del Veneto nella sua Verona

L'olimpionico di Rio 2016 nell'Omnium chiude con 90 vittorie: poi i Mondiali su pista in Cile per dare l'addio anche alla Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro. Le news - Il "Profeta" lascia dopo aver conquistato, tra i tani successi, tre medaglie olimpiche (oro a Rio e bronzo a Tokyo nell'Omnium, argento a Parigi nell'Americana), 5 ...

