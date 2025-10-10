Vive nascosta senza contatti umani eppure ha vinto il Nobel per la pace 2025 | chi è María Corina Machado

“ Vivo nascosta. Sola, senza nessun contatto umano “. Poche parole che dicono tutto di María Corina Machado, venezuelana, premio Nobel per la pace 2025. Una condizione frutto di un lungo ostracismo (è un eufemismo poetico) che le riserva il governo di Maduro per cui quest’attivista rappresenta una spina nel fianco. Nata a Caracas il 7 ottobre 1967, sotto il segno della Bilancia, ingegnera industriale, madre di tre figli, da anni è in prima fila contro l’autoritarismo in Venezuela. La sua storia è quella di una trasformazione radicale: da madre di tre figli impegnata nel sociale a leader dell’opposizione venezuelana, fino a diventare il bersaglio principale del regime chavista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

