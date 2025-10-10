Vitulano concerto a lume di candela per sostenere prevenzione e ricerca sui tumori al seno

Comunicato stampa Sabato 11 ottobre alle ore 20:00, nella splendida Chiesa della SS. Trinità di Vitulano, si terrà il concerto “Melodie senza confini”, un viaggio tra passioni musicali che spazia dall’opera al tango fino alla canzone napoletana. Oltre 400 candele . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Vitulano, concerto a lume di candela per sostenere prevenzione e ricerca sui tumori al seno

In questa notizia si parla di: vitulano - concerto

Sagra della Castagna Vitulano - BN - facebook.com Vai su Facebook

Un concerto a lume di candela e l’amore fra D’Annunzio e Duse - Un concerto di musica dal vivo con cui calarsi in un suggestivo scenario fatto di un parco illuminato dalle candele e uno spettacolo teatrale dedicato alla passionale storia d’amore tra D’Annunzio e ... ilgiorno.it scrive

Gallipoli, concerto a «Lume di Candela» per la solidarietà - Concerto a «Lume di Candela» con l’Orchestra diretta dal maestro Stefano Cucci stasera nella Maison D’Enri, di Carla Tomacelli, a Gallipoli (inizio alle 21). Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it