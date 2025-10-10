Visiva 365 anteprima del festival a Roma
Il 13 e 14 ottobre 2025 arriva l’Anteprima alla Città del Festival Visiva 365, tra lo Spazio espositivo La Vaccheria (Via Giovanni L’Eltore, 35 – EUR) e la Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante (Piazzale Elsa Morante).Un prologo gratuito e aperto che mette in dialogo istituzioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L'album è stato annunciato con un trailer sui social capace di dare un’anteprima dell’atmosfera visiva dell’album. Una casa d’infanzia, ricordi, fotografie, lettere, un ricordo sospeso dove il tempo si ferma e riprendono forma i ricordi. ? - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima di Ibrida Oggi si svela il festival delle arti multimediali - Oggi fino alle 13 negli spazi di EXATR, in via Ugo Bassi 16, Forlì, si terrà l’anteprima della quinta edizione di ‘Ibrida’ Festival delle Arti Intermediali in programma all’Arena San Domenico di Forlì ... Secondo ilrestodelcarlino.it