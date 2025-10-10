Visite oculistiche gratis per i più fragili

Un mese di visite oculistiche gratuite e occhiali per i più fragili. È l’iniziativa della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presentata ieri, giornata mondiale della vista. La “clinica“ speciale sarà attiva fino al 31 ottobre all’ Opera Diocesana Istituto San Vincenzo in via Copernico con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione – Giubileo 2025, della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Milano. Quest’anno sono previste oltre 60 visite al giorno secondo un calendario strutturato in collaborazione con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

