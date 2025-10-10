Visite oculistiche gratis per i più fragili
Un mese di visite oculistiche gratuite e occhiali per i più fragili. È l’iniziativa della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presentata ieri, giornata mondiale della vista. La “clinica“ speciale sarà attiva fino al 31 ottobre all’ Opera Diocesana Istituto San Vincenzo in via Copernico con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione – Giubileo 2025, della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Milano. Quest’anno sono previste oltre 60 visite al giorno secondo un calendario strutturato in collaborazione con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: visite - oculistiche
"La prevenzione non va in vacanza": visite oculistiche gratuite ad Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi
La prevenzione non va in vacanza: visite oculistiche gratuite presso la sede Uici di Reggio Calabria
Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite
? GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA: OPEN DAY A FERRARA CON VISITE OCULISTICHE GRATUITE IL 9 OTTOBRE Richiamare l’attenzione sul valore della vista, rimarcare la necessità di tutelarla in ogni fase della vita e rafforzare la cultura della pre - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale della vista: tornano le visite oculistiche gratuite - - X Vai su X
Visite oculistiche gratis per i più fragili - Un mese di visite oculistiche gratuite e occhiali per i più fragili. Da ilgiorno.it
Giornata mondiale della vista, Asl Tse: visite oculistiche gratuite - Giornata mondiale della vista: Asl Tse mette a disposizione delle slot il 9 e 10 ottobre nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena ... Si legge su sienafree.it