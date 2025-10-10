Siamo entrati nel laboratorio dove ingegneri e ricercatori di sicurezza stanno provando a “bucare” i processori che verranno usati nei prossimi anni su iPhone e Mac usando le più avanzate tecniche di hacking hardware. Si può convincere un processore ad agire diversamente? Pensavamo di no, ma abbiamo cambiato idea.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Visita al laboratorio dove, con laser e onde elettromagnetiche, gli hacker provano a bucare gli iPhone del futuro