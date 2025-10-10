Visita al laboratorio dove con laser e onde elettromagnetiche gli hacker provano a bucare gli iPhone del futuro

Dday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo entrati nel laboratorio dove ingegneri e ricercatori di sicurezza stanno provando a “bucare” i processori che verranno usati nei prossimi anni su iPhone e Mac usando le più avanzate tecniche di hacking hardware. Si può convincere un processore ad agire diversamente? Pensavamo di no, ma abbiamo cambiato idea.. 🔗 Leggi su Dday.it

