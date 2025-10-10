Visioni il 69° congresso degli ingegneri tra Ancona Macerata e mare

L’ingegneria italiana riparte dalle Marche con “Visioni”, un percorso di idee e responsabilità che mette al centro sicurezza, innovazione e competenze. Dal 13 al 16 ottobre 2025, tra Ancona e Macerata, oltre mille professionisti si ritrovano per trasformare esigenze concrete in scelte operative per il Paese, con uno sguardo saldo sul domani. Un congresso che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

visioni 69176 congresso ingegneriCni, con 'Visioni' si apre il 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia - L’ingegneria italiana è a disposizione del Paese con tutte le proprie competenze per garantire lo sviluppo e la sicurezza in tutti i settori: dalle infrastrutture alle sfide ... Come scrive msn.com

visioni 69176 congresso ingegneriCongresso nazionale Ordini ingegneri ad Ancona, attesi in 1.300 - Ad Ancona, dal 13 al 16 ottobre prossimi, il 69/o Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'talia. Segnala msn.com

